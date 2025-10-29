Carlos Tubino anuncia que postulará al Senado por Fuerza Popular: "Voy a ser candidato"

El excongresista de la República, Carlos Tubino, confirmó que postulará al Senado en las próximas Elecciones Generales del 2026 por el partido político Fuerza Popular, agrupación en la cual es militante.

En entrevista para Canal N, el exparlamentario confirmó su candidatura y también su presencia el día de mañana en Trujillo, en donde la lideresa del partido, Keiko Fujimori, anunciaría su postulación a la Presidencia por cuarta vez.

"Sí voy a ir mañana (a Trujillo), voy a ser candidato (al Senado), yo soy militante en Fuerza Popular. Lo que va a haber es la elección por delegados el 30 de noviembre y ahí ya se definen los números", señaló.

FILTRO

En ese sentido, Tubino aseguró que en Fuerza Popular se ha realizado un riguroso filtro para evitar que personas con antecedentes penales o algún tipo de escándalo postule en los comicios del próximo año por el partido naranja.