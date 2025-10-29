No vuelve a la política: Susy Díaz declina invitación de Somos Perú "por temas personales"

A través de sus redes sociales, la exvedette Susy Díaz, anunció su decisión de no aceptar la invitación del partido político Somos Perú, para que se reincorpore a la política peruana postulando a la Cámara de Diputados en las Elecciones 2026.

Mediante un video en su cuenta de TikTok, la intérprete de "mueve la cabeza o se pone tiesa" agradeció a Patricia Li, presidenta del partido del Corazón por la propuesta y explicó que su decisión se debe a "temas personales".

"Quiero agradecer a la presidenta Patty Li del partido Somos Perú por la invitación de regresar a la política pero, con mucha pena, no voy a poder por temas personales [...] espero que me entiendan y comprendan", señaló.

SU ETAPA EN EL CONGRESO

Cabe precisar que Susy Díaz fue congresista entre 1995 y 2000. Durante su etapa parlamentaria, Díaz presentó 120 proyectos de ley, de los cuales 34 fueron aprobados, algunos incluso en materia económica.