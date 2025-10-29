Tras ser sentenciado por afiliación al terrorismo: Bermejo cede su precandidatura a su abogado

A través de sus redes sociales, Guillermo Bermejo, condenado a 15 años de cárcel por afiliación al terrorismo, anunció que le cederá su precandidatura presidencial a su abogado, el doctor Ronald Atencio.

Mediante su cuenta en la plataforma X, el ahora excongresista confirmó que su abogado será el nuevo precandidato de la alianza electoral Venceremos y volvió a criticar la sentencia en su contra.

"Frente a la injusta sentencia que la derecha hizo para sacarme de la carrera electoral, el partido y sus militantes continúan en la lucha por el plan para la patria. Nuestro pre-candidato a la presidencia en la Alianza Venceremos es el compañero", se lee en el tuit.

AFILIACIÓN AL TERRORISMO

Como se recuerda, Bermejo Rojas, quien ya se encontraba en campaña electoral desde hace meses, fue sentenciado a 15 de prisión por el delito previamente mencionado. La Fiscalía lo acusó de haber viajado entre los años 2012 y 2013 al Vraem para ser adoctrinado por remanentes de Sendero Luminoso.