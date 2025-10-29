José Jerí se reunió con presidente del BCR, Julio Velarde

El presidente de la República, José Jerí Oré, se reunió este miércoles 29 de octubre con el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde, según informó Presidencia del Perú en sus redes sociales.

Mediante una publicación en su cuenta de X, Presidencia indicó que en la reunión también asistió la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, con el fin de ratificar el compromiso con "la estabilidad económica, la responsabilidad fiscal y la confianza en el país".

"El Ejecutivo continuará trabajando con visión y seriedad para impulsar la inversión, el empleo y el crecimiento sostenido que los peruanos merecen", se lee en la publicación de Presidencia acompañada con unas imágenes del encuentro.

¿SE QUEDARÁ EN EL BCR?

Cabe precisar que en septiembre, Velarde deslizó la posibilidad de poner fin a su periodo como presidente del BCR tras las Elecciones Generales del 2026, e incluso, indicó que tenía "cuatro nombres" de posibles candidatos a ocupar el cargo ante su posible salida.