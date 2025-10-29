Tomás Gález ordena retiro de vehículos y resguardo a Delia Espinoza

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez Villegas, dispuso que se le retiren los vehículos y el resguardo personal que tenía la suspendida fiscal Delia Espinoza Valenzuela, mediante un documento presentado al gerente general de la Fiscalía.

El oficio con número 355-2025-MP-FN presentado el último martes señala que, tanto las dos unidades como los conductores que servían a Espinoza Valenzuela pasarán a la Subgerencia de Transportes desde el día de hoy.

"Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente, y a su vez, solicitarle ser sirva disponer que los vehículos asignados al Despacho de la Fiscalía de la Nación, así como los conductores de los mismos, se asignen al pool de vehículos de la Subgerencia de Transportes, a partir del 29 de octubre del 2025", señala el documento.

INFORME DE ASESORÍA JURÍDICA

Cabe precisar que el titular del Ministerio Público decidió quitar este privilegio a Delia Espinoza pese a que un informe de la Oficina de Asesoría Jurídica recomendaba que la exfiscal de la Nación continúe utilizando los automóviles.