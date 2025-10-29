APP marca distancia con Óscar Acuña tras ser involucrado en caso Qali Warma

Tras el destape periodístico de Punto Final, donde se conoció un presunto pago en concepto de coimas para Óscar Acuña por parte de la empresa Frigoinca en el denominado caso Qali Warma , la agrupación liderada por César Acuña, Alianza Para el Progreso (APP) tomó las medidas correspondientes.

¿QUÉ DECISIÓN ADOPTÓ APP?

En el pronunciamiento difundido por parte de APP, se puede leer que desde la militancia han iniciado las indagaciones respectivas para conocer la verdad del asunto. Además, marcaron distancia con Acuña Peralta, asegurando que no estará presente en las elecciones generales del 2026 representando al partido.

“Se ha dispuesto el inicio inmediato de la investigación correspondiente. La Dirección Ejecutiva Nacional informa que el señor Óscar Acuña Peralta no participará en el proceso electoral 2026”, indican en el comunicado.

Finalmente, APP dejó en claro que la agrupación buscará dejar una imagen limpia previo a los comicios del siguiente año, donde buscarán tener cargos importantes sea en el Poder Ejecutivo o Legislativo, sea en la cámara de diputados o senadores.