Ministro de la Producción: “Así como derrotamos al terrorismo, venceremos a la delincuencia”

A más de una semana de haberse decretado estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días, el titular del Ministerio de la Producción (Produce), César Quispe, envió un mensaje a la ciudadanía sobre la medida informada por el presidente José Jerí.

En declaraciones a Canal N, Quispe reveló que todas las carteras ministeriales del Gobierno se encuentran compartiendo ideas para luchar contra criminalidad. Asimismo, precisó que la gestión de Jerí Oré no les dará tregua a los hampones.

“Los ministros también estamos acompañando ya que este es un trabajo en equipo, no solamente del Ejecutivo sino de los tres niveles de gobierno, el Poder Judicial y de la ciudadanía. no nos va derrotar la delincuencia. Así como derrotamos al terrorismo, lo estamos enfrentando y lo vamos a derrotar”, manifestó.

CONTINÚAN ASESINATOS A CHOFERES

A pesar de que el mandatario José Jerí anunció una lucha frontal contra la delincuencia, los asesinatos contra choferes de transporte público continúan registrándose. Uno de los últimos sucedió en el Callao, causando que otros conductores salgan a protestar por la Av. Néstor Gambetta, bloqueando la vía por algunas horas.