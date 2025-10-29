Renzo Reggiardo saluda suspensión de peajes en VES y Punta Negra: "Hemos tenido secuestradas las vías"

El alcalde de Lima Metropolitana, Renzo Reggiardo, se pronunció luego que el Poder Judicial (PJ), ordenó a la empresa Rutas de Lima a suspender el cobro de peajes en los distritos de Villa el Salvador y Punta Negra.

En declaraciones a la prensa, el burgomaestre expresó su conformidad con el fallo judicial y saludó dicha medida, alegando que los ciudadanos han estado pagando durante mucho tiempo por un servicio "muy malo".

"Este es el día de la reivindicación del derecho de la libertad de tránsito. Hemos tenido, lamentablemente, secuestradas las vías porque nuestra población circulaba pagando altísimas cantidades de dinero y, sobre todo, con un servicio muy malo", dijo.

CUESTIONA A RUTAS DE LIMA

En ese sentido, Reggiardo criticó duramente el servicio que ofrecía Rutas de Lima por el cobro de peajes: "Un desorden total, poco mantenimiento se veía en los alrededores de las vías que estos señores administran", sostuvo.