Carlos Álvarez y su propuesta para luchar contra la criminalidad: “Al caraj* los derechos humanos”

Tras haberse conocido su precandidatura a la presidencia en las elecciones generales del 2026 con el partido País Para Todos, Carlos Álvarez reveló que tiene las herramientas necesarias para combatir la criminalidad en el territorio peruano.

En medio de una entrevista en Willax, Álvarez mencionó que de llegar a la presidencia del Perú el próximo año, desde el día uno comenzará a luchar contra la inseguridad ciudadana. Además, dejó en claro que el país no continuará en la Corte IDH de llegar a Palacio de Gobierno.

“El único derecho que tiene el delincuente es: elegir una rendición ante el Estado, cadena perpetua o al cementerio. Primero está el derecho de los ciudadanos, al carajo los derechos humanos de los delincuentes. Me importa un pito”, comentó.

LE DARÍA UN DÍA A LOS CRIMINALES EXTRANJEROS PARA DEJAR EL PERÚ

De acuerdo a Carlos Álvarez el primer día en el Gobierno, le daría 24 horas a todos los criminales extranjeros para que abandonen el territorio nacional, caso contrario, saldrá a las calles a realizar operativos.