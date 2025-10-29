Vivian Olivos sobre Keiko Fujimori: “En varías regiones del país están descontentos con ella”

A solo falta de la confirmación de su candidatura por cuarta vez a la presidencia del Perú, la saliente congresista de Fuerza Popular, Vivian Olivos, opinó sobre la postulación una vez más de Keiko Fujimori en las elecciones generales del 2026.

Durante una entrevista en Willax, la exparlamentaria fujimorista aseguró que, durante el recorrido por diversas ciudades del territorio peruano, los pobladores le han comunicado que la hija de Alberto Fujimori no debería tentar llegar a Palacio de Gobierno una vez más.

“Lamento decir que la misma sensación en mi región. Me han escrito muchas fujimoristas para decirme que en varias regiones están descontentos con ella. Por el bien del país, espero que la señora Keiko (Fujimori) reaccione”, comentó.

¿CÓMO SERÁ LA CONTIENDA ELECTORAL DEL PRÓXIMO AÑO?

Aunque solo faltan menos de seis meses para que se realicen los comicios generales del 2026, Vivian Olivos consideró que Rafael López Aliaga tiene todas las armas necesarias para llegar a la segunda vuelta electoral de las votaciones del siguiente año.