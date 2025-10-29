Rafael López Aliaga postulará a la presidencia y también al Senado por Renovación Popular

Rafael López Aliaga anunció que postulará a la presidencia de la República y al Senado en las Elecciones Generales 2026. El exalcalde de Lima explicó que sus postulaciones corresponden a una estrategia política que tiene como objetivo fortalecer la representación de su partido en la Cámara Alta del próximo Congreso bicameral.

"Voy a hacerlo para arrastrar votos, para que el Senado se me llene de gente por arrastre. Eso es lo que voy a hacer", indicó en un podcast. López Aliaga afirmó que su postulación al Senado busca producir un "efecto multiplicador" en la votación de su agrupación, en caso de no lograr obtener la presidencia.

Además, señaló que todavía no decidió si, de ganar un escaño, asumiría el cargo, precisando que "en su momento veré si juro o no". Los candidatos a presidente y vicepresidentes pueden postular simultáneamente al Senado, según lo establecido en el artículo 90 de la ley 31988.

Quiénes integrarían formula presidencial

Según el portal web del partido Renovación Popular, la precandidatura de la fórmula presidencial para las Elecciones 2026 está conformada por Rafael López Aliaga para la presidencia, Norma Yarrow Lumbreras y Jhon Ramos Malpica como vicepresidentes. Mientras que Roxana Rocha Gallegos y Alejandro Muñante Barrios conforman la lista como accesitarios, aunque aún se espera la confirmación oficial del partido.

Renuncia a alcaldía de Lima

Como se recuerda, Rafael López Aliaga renunció al cargo de alcalde de Lima para poder ser precandidato a la presidencia de la República por Renovación Popular, decisión por la cual Renzo Reggiardo asumió el puesto a la cabeza de la Municipalidad Metropolitana de Lima. La doble postulación del líder político se enmarca en la estrategia de su organización para las próximas elecciones generales.