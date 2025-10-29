Martín Vizcarra: Corte Suprema rechaza recurso para anular su juicio por presuntas coimas

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema decidió este miércoles 29 de octubre rechazar el recurso de casación presentado por la defensa del expresidente Martín Vizcarra, con el que buscaba anular el juicio oral que enfrenta por el presunto cobro de sobornos en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

El tribunal, presidido por el juez supremo César San Martín, evaluó el pedido durante una audiencia programada para las 8:30 de la mañana de este miércoles 29 de octubre, confirmando que el proceso penal seguirá su curso normal.

Argumentos de las partes

La defensa del exmandatario argumentó que se cometió un error procesal al fraccionar la acusación fiscal, sosteniendo que se vulneró el debido proceso y se configuró una doble persecución penal. Según explicaron, el agravio se habría originado durante la fase de control de acusación, cuando la jueza del caso continuó con el proceso por cohecho pasivo propio sin esperar el pronunciamiento fiscal sobre otros delitos inicialmente imputados.

Tanto la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato como la Fiscalía solicitaron que la casación fuera declarada infundada. El procurador señaló que los argumentos de la defensa carecían de sustento jurídico y buscaban dilatar el proceso, mientras que el fiscal Germán Juárez reiteró el pedido de 15 años de prisión contra Vizcarra. La casación había sido admitida a trámite el pasado 7 de agosto.

¿De qué se le acusa a Vizcarra?

La acusación fiscal sostiene que el entonces gobernador regional de Moquegua habría favorecido a la empresa Obrainsa en la licitación del proyecto Lomas de Ilo a cambio de un soborno de S/ 1 millón. Asimismo, se le atribuye haber condicionado la firma del contrato del Hospital de Moquegua con la constructora ICCGSA al pago ilícito de S/ 1,3 millones, presuntamente entregado entre 2014 y 2016.