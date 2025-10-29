Candidatos presidenciales tendrán resguardo policial desde el 23 de diciembre

La Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó que todos los candidatos presidenciales de las Elecciones Generales 2026 contarán con seguridad del Estado a partir del 23 de diciembre de 2025, fecha que coincide con el cierre oficial de inscripciones de postulantes ante el JNE.

El anuncio lo realizó el general Juan Carlos Delgado, jefe de la Dirección de Seguridad del Estado, durante la ceremonia por el 103° aniversario de su institución, que contó con la participación del presidente José Jerí y el ministro del Interior, Vicente Tiburcio.

"Desde el 23 de diciembre asumiremos la responsabilidad de brindar resguardo policial a los diferentes candidatos presidenciales", indicó Delgado, señalando que la labor requerirá coordinación especializada debido a la magnitud de la tarea.

Cronograma electoral

El general Delgado subrayó que esta labor representa una de las operaciones más exigentes de la institución y será ejecutada bajo los estándares habituales de seguridad personal, inteligencia y logística. Según el cronograma electoral, las fórmulas presidenciales serán oficializadas el 11 de febrero de 2026. De las 43 organizaciones políticas habilitadas, se prevé que unas 39 presenten candidaturas, producto de las alianzas que se vienen conformando.

Seguridad para senadores

Delgado también adelantó que, a partir de julio de 2026, la Dirección de Seguridad del Estado asumirá la protección de los 60 senadores que integrarán el nuevo Congreso bicameral. La medida busca garantizar que los candidatos puedan realizar sus campañas con normalidad y que los futuros miembros del Parlamento cumplan sus funciones sin riesgos.