Keiko Fujimori lanzará su candidatura presidencial este jueves 30 de octubre desde Trujillo

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, oficializará su candidatura presidencial este jueves 30 de octubre en la ciudad de Huanchaco, en Trujillo, así lo confirmó el congresista Ernesto Bustamante

En entrevista con Canal N, el legislador detalló que la presentación se realizará en un evento partidario que marca el inicio de la campaña rumbo a las elecciones 2026. La actividad incluirá también la presentación de los candidatos al Congreso y a la fórmula presidencial que acompañará a Fujimori Higuchi.

Presentarán a postulantes al Senado y plancha presidencial

De acuerdo a Bustamante, se espera la asistencia de por lo menos cinco mil personas. Además de la oficialización de la candidatura presidencial, el partido presentará a sus postulantes al Senado y a la Cámara de Diputados.

Asimismo, confirmó que la fórmula presidencial está definida, aunque evitó dar nombres y solo adelantó que "por lo menos una mujer" integrará la plancha, que estará conformada por "rostros conocidos, jóvenes y capacitados", varios de los cuales ya habrían sido congresistas o funcionarios públicos. El congresista también confirmó que es aspirante al Senado para las elecciones 2026.

Descarta oficialización tras decisión del TC

Por otro lado, descartó que la oficialización de la candidatura de Keiko Fujimori esté relacionada con la reciente decisión del Tribunal Constitucional que archivó el caso cócteles. "Ella durante los pasados diez años ha tenido una actitud serena, incluso cuando fue injustamente encarcelada. No creo que haya esperado el fallo del TC para anunciar su candidatura", declaró.