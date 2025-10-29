PNP y Fuerzas Armadas realizan requisa en penal Sarita Colonia

El operativo, que estuvo supervisado por el presidente transitorio José Jerí, tuvo como finalidad incautar objetos prohibidos en el establecimiento penitenciario del Callao.

El presidente de la República, José Jerí Oré, encabezó la noche de este martes una requisa en el penal Sarita Colonia del Callao, como parte de las acciones inmediatas frente al asesinato del transportista José Esqueche, ocurrido un día antes en la avenida Gambetta. El operativo contó con la participación de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el apoyo de las Fuerzas Armadas, en el marco del estado de emergencia vigente en el Primer Puerto.

A través de sus redes sociales, el mandatario informó que la operación se desarrollaba “sin pausa ni tregua”, subrayando que el Gobierno no permitirá que los penales continúen siendo centros de operaciones del crimen organizado. Jerí estuvo acompañado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, durante el despliegue de las fuerzas del orden en el establecimiento penitenciario.

El Ministerio de Justicia precisó que la requisa se efectuó en el pabellón de máxima seguridad, donde se encuentran más de 300 internos procesados y sentenciados por delitos de alta peligrosidad, como extorsión, secuestro y robo agravado. La intervención tuvo como objetivo decomisar celulares, chips y otros objetos ilícitos utilizados para planificar delitos desde el interior de los penales.

ASESINATO DE CONDUCTOR

Durante el operativo se constató la desactivación temporal del fluido eléctrico para impedir la carga de dispositivos electrónicos. La medida se adopta luego del asesinato de José Esqueche (47 años), conductor de la empresa Liventur, quien fue acribillado por sicarios a bordo de una motocicleta, un hecho que ha conmocionado al gremio de transportistas y que las autoridades atribuyen a la escalada de extorsiones en el Callao.