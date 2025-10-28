Presidente del JNE anuncia que partidos políticos firmarán "pacto ético" de cara a las Elecciones 2026

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, anunció este martes que todos los partidos políticos que participarán en las Elecciones Generales 2026 firmarán un "pacto ético".

En declaraciones a la prensa, el titular del JNE señaló que la firma de este pacto tiene como principal objetivo comprometer a las agrupaciones a tener un comportamiento ético ético y con buenas prácticas durante el desarrollo de la campaña electoral.

"Compromete a las organizaciones políticas para que actúen con buenas prácticas, con buenas formas, pero sobre todo, establece lineamientos de comportamiento y de conducta de todos los participantes", dijo.

FAIR PLAY

En ese sentido, Burneo señaló que el pacto ético apunta a que el próximo año se tenga unos comicios "con fair play" y evitar la competencia desleal entre candidatos a base de insultos, sino con propuestas de gobierno.