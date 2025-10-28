Jorge Montoya sobre Lucinda Vásquez: "Una persona que jamás debió ocupar un escaño en el Congreso"

El congresista de Honor y Democracia, Jorge Montoya, habló sobre la polémica en torno a la parlamentaria Lucinda Vásquez, quien utilizó a los asesores de su despacho para que le corten las uñas de los pies y le preparen el desayuno en pleno horario laboral, según un reporte periodístico.

Mediante un comunicado en su cuenta de X, el legislador criticó duramente a su colega congresista y calificó de "vergonzoso e indignante" el presunto maltrato y humillación a los trabajadores de su despacho.

"Lo ocurrido recientemente [...] supera cualquier límite de decencia y respeto por la función pública. Es un hecho vergonzoso e indignante, propio de una persona que jamás debió ocupar un escaño en el Congreso de la República", señala el comunicado.

MULTA Y RETIRO

En ese sentido, Montoya Manrique propuso imponer una multa al partido político que permitió el ingreso de Vásquez Vela al Congreso (Perú Libre en este caso) y su retiro inmediato del cargo e inhabilitación permanente para ocupar cualquier cargo público.