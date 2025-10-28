José Tello sobre precandidatura de Vizcarra: "El cálculo político en su máxima expresión"

El exministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello, se pronunció luego que el partido Perú Primero anunció la precandidatura de Martín Vizcarra a la primera vicepresidencia, pese a que está inhabilitado para ejercer cargos públicos.

En entrevista para Willax, el extitular del MINJUSDH calificó la precandidatura del exmandatario como un "cálculo político", teniendo en cuenta que tiene hasta tres inhabilitaciones que el Congreso le impuso.

"Podría definirlo como el cálculo político y en su máxima expresión. El señor está inhabilitado en todos sus derechos políticos porque fue clarísimo el Tribunal Constitucional. Este tipo de situaciones son totalmente perturbadoras", dijo.

"TOMADA DE PELO"

En ese sentido, Tello Alfaro consideró la inclusión de Vizcarra Cornejo fórmula presidencial de Perú Primero como una "tomada de pelo" por parte del referido partido político.

"Ellos (Perú Primero) han colocado a este político inhabilitado en carrera y lo que estamos viendo nosotros ahora es que, burlándose de la inhabilitación, el señor está en carrera a la primera vicepresidencia", sostuvo.