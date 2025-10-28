Alejandro Salas: Exministro castillista postulará al Senado por Perú Primero

El exministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas, confirmó su candidatura al Senado en las próximas Elecciones Generales del 2026 por el partido Perú Primero, vinculado al expresidente Martín Vizcarra.

En entrevista para Canal N, el hoy vocero y abogado de Vizcarra Cornejo confirmó su precandidatura con el número 3, asimismo, indicó que el exmandatario solo postulará a la primera vicepresidencia, pese a que tiene 3 inhabilitaciones para ejercer cargos públicos.

"(Postularé) al Senado nacional [...] el partido ha decidido que me postule al Senado. De acuerdo a lo publicado soy el número 3 por un tema de paridad y alternancia", señaló Salas Zegarra.

SOBRE JOSÉ JERÍ

Por otra parte, Salas habló sobre su etapa en Somos Perú, donde coincidió con el hoy presidente de la República, José Jerí: "Inseguro, quejoso, no lo veía yo con la personalidad que ahora pretenden impostarle", sostuvo al ser consultado sobre cómo era el mandatario en sus primeros años en el partido del Corazón.