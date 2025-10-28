No vendrá a Lima: Javier Milei cancela su participación en CADE Ejecutivos 2025

El presidente de la República de Argentina, Javier Milei, no participará de la 63.ª edición de CADE Ejecutivos 2025, que se llevará a cabo del 4 al 6 de noviembre en el Centro de Convenciones de Lima.

Según informó IPAE Acción Empresarial, la decisión del mandatario responde a compromisos oficiales vinculados a su gestión de Gobierno que impiden su presencia en el evento que se llevará a cabo desde el próximo martes en la capital del Perú.

El comité organizador del CADE Ejecutivos 2025 expresó su reconocimiento a la disposición inicial del presidente argentino de participar en el foro y su agradecimiento por la constante coordinación en el proceso de invitación.

PRESENCIA INTERNACIONAL

Cabe precisar que el CADE Ejecutivos 2025 continuará según lo previsto con la presencia de otras autoridades, expertos y representantes del Perú y de otros países con el objetivo de generar propuestas concretas que respondan a los retos del país.