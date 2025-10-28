Héctor Ventura cuestiona precandidatura de Vizcarra: "Siempre se ha conducido al margen de la ley"

El congresista de Fuerza Popular, Héctor Ventura, se pronunció luego que el partido Perú Primero confirmó la precandidatura de Martín Vizcarra a la primera vicepresidencia, pese a que tiene tres inhabilitaciones para ejercer cargos públicos.

A través de su cuenta en la plataforma X, el parlamentario fujimorista cuestionó las aspiraciones políticas del expresidente, quien integra la fórmula presidencial encabezada por su hermano, Mario Vizcarra.

"Tiene 3 inhabilitaciones y el JNE lo retiró del padrón de afiliados de su partido, pero aún así Vizcarra fue inscrito como precandidato a vicepdt. No sorprende, Vizcarra siempre se ha conducido al margen de la ley, pero su destino judicial es inminente", se lee en el tuit.

JNE ADVIERTE A PERÚ PRIMERO

Cabe precisar que en la víspera, el presidente del JNE, Roberto Burneo, lanzó una advertencia al partido de Vizcarra y a todos los que opten por postular a candidatos que cuenten con inhabilitaciones o sentencias judiciales firmes.

"Si están inhabilitados o tienen un registro de condenas en primera instancia, cuando presenten calificamos esas candidaturas no van a pasar y probablemente no tengan la oportunidad de poder reemplazarlo. Es el momento en que todas las organizaciones políticas pueden filtrar sus candidatos para efecto de que el JNE no tome otra decisión", sostuvo.