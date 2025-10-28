José Cevasco sobre Lucinda Vásquez: "Puede ser sancionada con 120 días de legislatura sin remuneración"

El exoficial Mayor del Congreso, José Cevasco, se pronunció sobre el caso de la congresista Lucinda Vásquez, quien se encuentra en el ojo de la tormenta luego que un reportaje periodístico revelara imágenes en donde se observa a la parlamentaria utilizando a los trabajadores de su despacho para que le corten las uñas y le preparen el desayuno en pleno horario laboral.

En entrevista para Exitosa Noticias, el exfuncionario del Congreso señaló que la congresista, tras una previa investigación por parte de la Comisión de Ética, podría ser sancionada con hasta 120 días sin remuneración.

"La Comisión de Ética puede realizar una investigación y la congresista puede ser sancionada con 120 días de legislatura sin remuneración, y en la práctica son 6 meses de un año calendario", dijo.

POSIBLE DENUNCIA CONSTITUCIONAL

Para Cevasco Piedra, las imágenes difundidas por el semanario Hildebrandt en sus Trece son contundentes y podrían ocasionar que se presente una denuncia constitucional contra Vásquez Vela.

"Es evidente que está usando la oficina que el Congreso le proporciona y también el uso del recurso humano de esa persona, que se ve en la fotografía que está realizando un trabajo con una concentración impresionante para no lastimarle el dedo a la señora congresista. Y por otro lado, a dos asesores que están realizando labores de cocineros en el departamento o en la casa de ella", sostuvo.