Norma Yarrow arremete contra Lucinda Vásquez: "Nos avergüenza a todas las mujeres"

La congresista de Renovación Popular, Norma Yarrow, se pronunció sobre la polémica que involucra a la parlamentaria Lucinda Vásquez, luego que un reportaje periodístico reveló imágenes suyas utilizando a asesores de su despacho para que le corten las uñas de los pies y le preparen el desayuno en pleno horario laboral.

A través de su cuenta en la plataforma X, la parlamentaria publicó un video arremetiendo contra su colega de Juntos Por el Perú-Voces del Pueblo, y pidió al Poder Legislativo no "blindarla" y proceder con el proceso para desaforarla.

"Lo que ha hecho con su empleado es una cosa que nos avergüenza a todas las mujeres y vuelve a traer al suelo a la institución que es el Congreso de la República. Debería entrar a Ética y ser desaforada", dijo.

VÁSQUEZ DENUNCIA "VENGANZA"

Cabe precisar que, mediante un comunicado, Lucinda Vásquez negó los hechos y denunció ser víctima de un ataque planificado por extrabajadores de su despacho que buscan "venganza" porque no les permitió "aprovecharse para cumplir sus necesidades personales de índole político".