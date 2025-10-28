Lucinda Vásquez responde tras imagen de su asesor cortándole las uñas de los pies: Es una “venganza”

Por fin se pronunció. Tras el informe televisivo que mostrara imágenes donde un asesor le cortaba las uñas de los pies, la congresista Lucinda Vásquez emitió un comunicado negando los hechos y asegurando ser víctima de un ataque planificado.

En el documento, rechaza haber obligado y humillado a trabajadores de su despacho para realizar tareas personales. También, calificó el informe periodístico como un intento de “manipulación” y una “venganza” por parte de excolaboradores descontentos.

ZOZOBRA Y PÁNICO

Asimismo, la parlamentaria Vásquez Vela, representante de la región San Martín e integrante de la bancada Juntos por el Perú–Bloque Magisterial, sostuvo que el reportaje televisivo solo busca “generar zozobra y pánico en la ciudadanía”.

Finalmente, ratificó su “compromiso con la transparencia, la ética y la moral”, insistiendo en que todo se trata de un ataque con fines políticos, Igualmente, rechaza el uso indebido de información que busque distorsionar su labor parlamentaria.