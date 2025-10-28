Congreso llega al 19% de aprobación ciudadana, según encuesta de Ipsos

Tras haber confirmado la vacancia presidencial de Dina Boluarte, un clamor popular, al parecer las cifras de aprobación ciudadana para el Congreso estaría subiendo, a menos de un año de terminar el periodo por el cuál fueron elegidos los legisladores.

Una última compartida por Ipsos tras encargo de América TV revela que el Parlamento poco a poco está entendiendo a los peruanos. De acuerdo a la información compartida, el Poder Legislativo ha llegado al 19% de aprobación.

Los números compartidas reflejan el incremento de la postura positiva de los ciudadanos ante el Congreso, ya que, es la cifra más elevada de este 2025. El respaldo ascendió cerca de 12 puntos, por lo que, esperan los legisladores que siga en alza.

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA

De acuerdo a la información compartida por Ipsos, la encuesta se realizó en 1,208 ciudadanos mayores de edad, entre el 23 y 24 de octubre en todo el territorio peruano, por lo que, se obtuvieron tales datos.