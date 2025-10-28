Pedro Castillo “En 2026 con Roberto Sánchez a la presidencia recuperaremos el Gobierno”

En una nueva audiencia de su juicio oral que lleva Pedro Castillo por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022, el expresidente envió un mensaje a todas las personas que lo apoyaron en la última campaña electoral.

Durante su intervención, Castillo Terrones aseguró que retornará a Palacio de Gobierno, lugar dónde nunca debió salir, pero esta vez, lo encabezará su exministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Roberto Sánchez.

“En abril del 2026 con Roberto Sánchez a la presidencia y la compañera Analí Márquez a la primera vicepresidencia y la señora Brígida Curo a la segunda vicepresidencia. Juntos con el Perú y juntos con el pueblo, vamos a recuperar el Gobierno. ¡Viva el Perú!”, comentó.

EXMINISTRO NO TIENE APOYO CIUDADANO

A menos de seis meses de las elecciones generales del 2026, se vienen compartiendo sondeos de las preferencias de los ciudadanos, pero al parecer, Pedro Castillo no tiene conocimiento de ello, ya que, Roberto Sánchez no figura en los primeros lugares.