Rafael López Aliaga asegura que Perú es ‘más atractivo’ turísticamente que España

A menos de seis meses de realizarse las elecciones generales del 2026, diversos aspirantes a Palacio de Gobierno están haciendo su campaña electoral. Tras haber renunciado al cargo de alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, fue entrevistado en un medio radial de Lima.

Durante su llegada a Bethel Televisión, López Aliaga comparó al Perú con España en el sector turismo y aseguró que nuestro país, es más atractivo para los extranjeros, sin embargo, esto debería ser mejorado por las autoridades.

“España tiene casi noventa millones de turistas y Perú solo cuatro. Perú es más que España en atractivo turístico. Cada día que un turista de alta gama se queda en el país deja mil dólares", comentó la exautoridad edil de la Municipalidad de Lima.

DESTACÓ SU TRABAJO EN LA COMUNA EDIL

A menos de dos semanas de haber dejado el cargo en el municipio de la capital, Rafael López Aliaga destacó su trabajo en la comuna edil, asegurando que realizó trabajos que habían sido paralizados por muchos años, todo en beneficio de los ciudadanos.