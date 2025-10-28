Javier Eduardo Franco Castillo es designado como nuevo jefe de la Sunat

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) designó a Javier Eduardo Franco Castillo como nuevo jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), mediante Resolución Suprema 037-2025-EF, publicada este martes en el diario oficial El Peruano.

Dicho cargo fue asignado conforme a la Ley 29816, que establece que el presidente de la República realiza el nombramiento con acuerdo del Consejo de Ministros por un período de cinco años. Los dispositivos llevan las firmas del presidente José Jerí y la ministra Denisse Miralles.

Trayectoria y formación profesional

Franco Castillo es funcionario de carrera con más de dos décadas de experiencia en la Sunat, donde se desempeñaba hasta octubre como superintendente nacional adjunto de Tributos Internos. Previamente ejerció como intendente de Tributos Internos en Cusco y Junín, y como jefe zonal en Ucayali, ocupando diversos cargos directivos a nivel nacional.

El nuevo superintendente es Contador Público Colegiado y Licenciado en Administración de Empresas. Ha completado una Maestría en Gestión y Política Tributaria y diversos diplomados en Tributación y Habilidades Directivas, consolidando un perfil especializado en administración tributaria.

Concluyen designación de Edward Tovar

En la misma edición de Normas Legales se publicó la resolución que concluye la designación de Edward Víctor Alberto Tovar Mendoza como anterior superintendente, agradeciéndole los servicios prestados.