María Acuña: Municipio de Surco denuncia ante Ética a congresista por invasión de terrenos y agresión a funcionarios

La Municipalidad de Surco presentó una denuncia ante la Comisión de Ética contra la congresista de Alianza Para el Progreso, María Acuña, a quien acusan de haber invadido un parque público del distrito y la responsabilizan por la agresión a funcionarios que intentaron recuperar dicho espacio.

De acuerdo al documento al que tuvo acceso el diario El Comercio, se solicita al presidente de la Comisión de Ética, Elvis Vergara (Acción Popular), dar trámite a la denuncia contra Acuña Peralta.

Asimismo, se exhorta a que, luego del procedimiento correspondiente, "sancionar ejemplarmente" a la legisladora apepista por presuntas "infracciones a sus deberes éticos" previstos en el reglamento del Congreso.

AGRESIÓN A FUNCIONARIOS

Cabe precisar que en los operativos municipales realizados el pasado 11 y 23 de octubre, un grupo de personas que se encontraban al interior del inmueble de Acuña lanzaron ladrillos contra los trabajadores del Municipio.

En tanto, otras personas empujaron a los funcionarios ediles, entre ellos Elver Díaz Bravo (61), esposo de la congresista.