Tino Vargas sobre Lucinda Vásquez: "La congresista debería ser retirada del puesto"

El abogado laboralista, Tino Vargas, se pronunció luego que el dominical Cuarto Poder reveló que la congresista Lucinda Vásquez (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo), utilizó a los asesores y auxiliares de su despacho para que le corten las uñas y le preparen el desayuno en pleno horario laboral.

En entrevista para Canal N, el letrado indicó que, más que una sanción, corresponde la desaforación de la legisladora, no obstante, indicó que el proceso podría tardar varios meses según el procedimiento reglamentario.

"La congresista de todas maneras debería ser retirada del puesto. (Tiene que pasar) por toda una investigación y para lo que queda hasta las próximas Elecciones no sé cuánto durará ese tipo de investigación", dijo.

¿FUE VOLUNTARIO O NO?

En ese sentido, Tino Vargas precisó que se debe conocer las declaraciones de los asesores y auxiliares para saber qué tan voluntario fueron estas actividades: "Es deber de ellos poner sobre la mesa que esta actividad no fue voluntario y que más bien fue impuesto", sostuvo.