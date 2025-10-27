JNE advierte a Perú Primero por postulación de Vizcarra: "Esas candidaturas no van a pasar"

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, se pronunció luego que el partido Perú Primero inscribió al expresidente Martín Vizcarra como candidato a la primera vicepresidencia pese a tener 3 inhabilitaciones vigentes para ejercer cargos públicos.

Consultado sobre el tema, el titular del JNE lanzó una advertencia al partido de Vizcarra y a todos los que opten por postular a candidatos que cuenten con inhabilitaciones o sentencias judiciales firmes.

"Si están inhabilitados o tienen un registro de condenas en primera instancia, cuando presenten calificamos esas candidaturas no van a pasar y probablemente no tengan la oportunidad de poder reemplazarlo. Es el momento en que todas las organizaciones políticas pueden filtrar sus candidatos para efecto de que el JNE no tome otra decisión", dijo.

DECISIÓN DEL SIDH

Cabe precisar que Perú Primero indicó que la postulación de Vizcarra Cornejo está condicionada a la respuesta del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), que evalúa una medida cautelar para restituir sus derechos políticos.