Roberto Sánchez cuestiona sentencia contra Bermejo: "No me deja de dar una sensación extraña"

El congresista de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, Roberto Sánchez, se pronunció luego que el Poder Judicial (PJ) sentenció a 15 años de cárcel al ahora exintegrante de su bancada, Guillermo Bermejo, por el delito de afiliación al terrorismo.

En declaraciones a la prensa, el parlamentario de izquierda expresó su extrañeza por el fallo judicial y dudó de la imparcialidad del PJ en el caso contra el exparlamentario, quien en el 2012 y 2013 viajó al Vraem para recibir adoctrinamiento de remanentes de Sendero Luminoso.

"No me deja de dar una sensación extraña. ¿No les parece raro eso? Yo no soy abogado, pero cuando un caso se archiva, se reabre, y luego vuelve a reabrirse, algo no está funcionando", cuestionó Sánchez Palomino.

EN ANCÓN I

Cabe precisar que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dispuso el último domingo el traslado de Bermejo Rojas al penal Ancón I, donde cumplirá los 15 años de prisión que el Poder Judicial dictó en primera instancia.