Vivian Olivos renuncia a la bancada de Fuerza Popular: "Por cuestiones personales y de conciencia"

A través de sus redes sociales, la congresista Vivian Olivos anunció que ha presentado su renuncia formal e irrevocable a la bancada de Fuerza Popular, tras permanecer durante 15 años militando en el partido fujimorista.

A través de su cuenta en la plataforma X, la legisladora compartió el documento enviado al Oficial Mayor del Congreso de la República, Giovanni Forno Flórez, explicando los motivos de su decisión.

"Por medio de la presente, me dirijo a usted para expresar mi renuncia a la Bancada de Fuerza Popular, la cual integro desde el inicio del actual período parlamentario. Esta decisión responde a motivos estrictamente personales y de conciencia", se lee en el oficio.

NO AGRUPADA

En ese sentido, Olivos Martínez solicitó que se tome nota de su renuncia, a fin de ser considerada como congresista no agrupada, para los fines administrativos correspondientes.