Guilermo Bermejo culpa a la derecha por sus 15 años de cárcel

El ahora excongresista de la República, Guillermo Bermejo, se pronunció a través de sus redes sociales luego que el Poder Judicial (PJ), lo sentenciara a 15 años de prisión por el delito de afiliación al terrorismo.

A través de su cuenta en la plataforma X, el exparlamentario de izquierda radical calificó de "injusta" su sentencia judicial y culpó a la derecha por su encarcelamiento, alegando que nunca se pudo evidenciar con pruebas el delito que se le imputó.

"El señor Max Anhuaman no pudo demostrar, ante el Poder Judicial, ningún vínculo de Guillermo Bermejo con alguna organización terrorista. En todas las audiencias fue así. La derecha encarcela, inhabilita a sus rivales para ganar fraudulentamente las elecciones 2026", se lee en el tuit.

EN ANCÓN I

Cabe precisar que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dispuso el último domingo el traslado de Bermejo Rojas al penal Ancón I, donde cumplirá los 15 años de prisión que el Poder Judicial dictó en primera instancia.