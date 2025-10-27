Presidente de la Comisión de Ética pedirá investigar a la congresista Lucinda Vásquez

El presidente de la Comisión de Ética del Congreso, Elvis Vergara, anunció que solicitará iniciar una investigación contra la parlamentaria Lucinda Vásquez luego de que se difundiera una fotografía en la que se observa a su asesor cortándole las uñas del pie durante una jornada laboral.

Vergara indicó que llevará la propuesta a la próxima sesión de la Comisión de Ética, donde se evaluará si la congresista incurrió en una falta que amerite sanción o incluso una denuncia penal. El legislador reafirmó que buscará el acuerdo necesario dentro de su grupo de trabajo para formalizar el inicio de las pesquisas contra la integrante del Congreso.

“Para poder iniciar una investigación se tiene que tener un acuerdo. Lo voy a solicitar, en todo caso, en la sesión de la comisión del día lunes, para que se apruebe un acuerdo y para que se inicie una investigación”, indicó en declaraciones a RPP.

OTROS PROCESOS CONTRA VÁSQUEZ

El congresista también recordó que Vásquez ya enfrenta otro proceso en la Comisión de Ética por presuntamente apropiarse del salario de trabajadores de su despacho. Según adelantó, ambos casos podrían abordarse en la audiencia convocada para el próximo lunes, cuando la parlamentaria deberá responder por el proceso anterior.