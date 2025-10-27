García Belaúnde sobre Lucinda Vásquez: "Ética debería suspenderla 120 días ya"

El excongresista de la República, Víctor Andrés García Belaúnde, se pronunció luego que un informe periodístico revelara que la parlamentaria Lucinda Vásquez (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo), utilizó a los asesores y auxiliares de su despacho para que le corten las uñas y le preparen el desayuno durante la jornada laboral.

A través de su cuenta en la plataforma X, el exlegislador criticó esta mala práctica por parte de la congresista y exhortó a la Comisión de Ética a ver su caso con celeridad y suspenderla de sus funciones por 120 días.

"TV muestra a congresista de profesión maestra, obligando a su asesor a sacarle los callos y cortarle las uñas de los pies, como gamonal ante su esclavo. Una humillación a la majestad de un poder del Estado. C. de Ética debería suspenderla 120 días ya!", se lee en el tuit.

SOLICITARÁN INICIO DE INVESTIGACIÓN

Cabe precisar que el presidente de la Comisión de Ética, Elvis Vergara, anunció que solicitará a su grupo de trabajo el inicio de una investigación contra la parlamentaria. El caso será abordado en la próxima sesión.