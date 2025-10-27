Guillermo Bermejo: Mesa Directiva del Congreso esperará notificación del PJ para decidir sobre curul

El presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, informó que la Mesa Directiva del Congreso aún no ha recibido la notificación oficial del Poder Judicial respecto a la sentencia de 15 años de prisión dictada contra el legislador Guillermo Bermejo por el delito de afiliación a Sendero Luminoso.

Rospigliosi señaló que no adelantará opinión y que se tomará un acuerdo en base a los argumentos jurídicos, las leyes y el Reglamento del Congreso. "Hay opiniones encontradas al respecto. El espíritu de la ley y del Reglamento del Congreso es que el partido que llevó a un congresista con esas características sea castigado y que no se ocupe la curul, es lo que se llama ‘la silla vacía’", explicó.

Proceso judicial

Como se recuerda, el congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, se encuentra recluido en el penal de Ancón I luego de ser condenado en primera instancia a 15 años de prisión efectiva por el delito de afiliación a organización terrorista. El legislador es acusado de mantener vínculos con integrantes de Sendero Luminoso entre 2008 y 2009 en Ayacucho y el VRAEM.

Vínculos con Sendero Luminoso y reparación civil

El congresista fue señalado como un articulador entre Sendero Luminoso en el Vraem, operadores políticos y redes del terrorismo internacional. Esto quedó comprobado con las visitas que hizo el legislador a los campamentos terroristas durante 2008 y 2009 en Ayacucho, donde se reunió con los cabecillas Quispe Palomino. Su visita al Vraem fue para recibir "instrucción ideológica y política", según determinó el tribunal.

La versión cobró fuerza con las pruebas que obtuvo la Fiscalía como informes de inteligencia, declaraciones de testigos y colaboradores eficaces. Uno de los testigos claves fue alias 'Sacha', quien perteneció al grupo terrorista, pero se arrepintió y colaboró con la justicia. El Poder Judicial también le ordenó el pago de una reparación civil por S/100 mil.