Presidente Jerí presentará su primer balance del estado de emergencia este martes 28 de octubre

El presidente de la República, José Jerí, anunció que este martes 28 de octubre se presentarán los resultados obtenidos, tras una semana de la declaratoria del estado de emergencia en Lima y Callao.

"Mañana realizaremos un balance de todo lo obtenido en estos 7 días. Además, vamos a plantear en Consejo de Ministros nuevas medidas de seguridad, a fin de reforzar los trabajos preventivos que se vienen haciendo en materia de patrullaje", expresó el jefe de Estado.

Operativos realizados

El recorrido del jefe de Estado inició en el distrito de Surco, donde visitó la Central de Monitoreo de la comuna junto con el ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo; el comandante general de la PNP, Oscar Arriola Delgado; y el alcalde Carlos Bruce.

Asimismo, lideró una intervención que se realizó a alrededor de 20 personas, quienes tenían en su posesión armas blancas. "La lucha contra la delincuencia debe sostenerse en la cooperación entre las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y los municipios", remarcó.

Propondrán patrullaje con drones en Comas

Luego se trasladó hasta Comas, donde se reunió con el burgomaestre Ulises Villegas en la Central de Monitoreo del distrito. Allí comentó que una de las medidas que podrían proponerse para mejorar la seguridad ciudadana sería el patrullaje con drones. Ambos visitaron la Unidad de Emergencia motorizada Los Halcones y Base Comas, para supervisar la infraestructura y el equipamiento.

Más de 80 detenidos en SJL

El mandatario finalizó la jornada de trabajo de madrugada, en San Juan de Lurigancho, donde lideró un operativo de control de identidad en Canto Grande, lo cual permitió detener a más de 80 personas. "Queremos que todas las municipalidades tengan las capacidades para poder responder a las situaciones de alerta que se susciten. Hemos declarado la guerra a la delincuencia y así seguirá hasta acabar con ello", destacó Jerí.