Fernando Rospigliosi pide sanción para Lucinda Vásquez: “Comisión de Ética debe tomar las medidas necesarias”

Luego de Cuarto Poder compartiera un informe donde se observa a un trabajador del despacho de la parlamentaria Lucinda Vásquez cortándole las uñas, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, pidió una sanción para la legisladora por su comportamiento.

Durante sus declaraciones a los medios de comunicaciones, el titular de la Mesa Directiva rechazó completamente la acción realizada por Vásquez Vela e hizo un llamado a la Comisión de Ética para que se tomen cartas en el asunto.

“Es una humillación para trabajadores del Congreso, para empleados del Congreso de la República, ser empleados en ese tipo de menesteres que no son propios de su función. Entonces, es muy repudiable lo que ha hecho esta congresista y espero que la Comisión de Ética tome las medidas correspondientes", comentó.

HAY PRUEBAS IRREFUTABLES

Tras este hecho, el congresista Roberto Sánchez enfatizó que hay pruebas irrefutables, por lo que, se deben realizar las indagaciones correspondientes para conocer la verdad del asunto. “Es evidente que algo ha pasado, que se investigue y que se actúe como tiene que actuar”.