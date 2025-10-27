Santiváñez defiende a policía que disparó a joven en protesta

El exministro del Interior Juan José Santiváñez salió en defensa del suboficial Luis Magallanes, implicado en la muerte del joven Eduardo Ruiz Sanz durante las protestas del pasado 15 de octubre. Según el también candidato al Senado por Alianza para el Progreso (APP), el disparo que acabó con la vida del manifestante habría sido producto de un rebote y no de una acción intencional.

“FUE UN CASO DE AUTOPUESTA EN PELIGRO”

En declaraciones a RPP, Santiváñez sostuvo que Ruiz Sanz se expuso al peligro al participar en una movilización violenta. “Esta persona que fue a marchar, generando actos de violencia, lo que dentro del ámbito penal se denomina una persona que generó un acto de 'autopuesta en peligro', no fue a marchar con una bandera blanca. Fue a marchar lanzando bombas, piedras”, afirmó.

El exministro señaló que existen videos difundidos en redes sociales que demostrarían los actos de violencia durante la protesta, y que estos habrían generado la respuesta policial. Añadió que el agente Magallanes actuó bajo tensión y sin intención de causar daño. “Disparó al piso y un rebote, penosamente, le impactó”, justificó.

VACANCIA A DINA BOLUARTE

El exministro también se pronunció sobre la vacancia de la expresidenta Dina Boluarte, señalando que este mecanismo “siempre termina siendo un instrumento muchas veces mal utilizado”. Indicó que, aunque existían cuestionamientos en su contra, el proceso carecía de un margen adecuado para su defensa.

“Probablemente el camino pudo haber sido otro”, expresó Santiváñez, al tiempo que señaló que podían haberse discutido varios cuestionamientos, pero el margen para defenderse en el proceso era escaso, por eso Boluarte optó por no hacerlo.