Susy Díaz buscará regresar al Congreso en 2026: Somos Perú la presenta como precandidata a diputada

Por medio de una publicación en redes sociales, la presidenta de Somos Perú, Patricia Li Sotelo, anunció que la exlegisladora, Susy Díaz buscará regresar al Congreso en las elecciones del 2026 con el cargo de diputada.

La noticia fue compartida después de que la madre de Florcita Polo compartiera un almuerzo con Li Sotelo y otros personajes que también han sido presentados como precandidatos. La información causó una serie de reacciones entre los cibernautas.

PERÍODO DE SUSY DÍAZ EN EL PARLAMENTO

De concretarse su participación en las votaciones del próximo año, Susy Díaz buscará llegar al Parlamento por segunda vez, ya que, durante el periodo 1995-2000, la exvedette alcanzó su curul en el Legislativo tras recibir el apoyo de más de 10 mil ciudadanos.

No todo fue color de rosa para la mamá de Florcita, debido a que fue denunciada por presuntamente haber recibido dinero para no estar presente en el referéndum sobre la ley que buscaba una interpretación autentica de la Constitución.