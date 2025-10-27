Lucinda Vásquez: revelan que congresista utilizó a trabajadores para cortarle uñas y prepararle desayuno

La congresista Lucinda Vásquez, de la bancada Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial, utilizó a sus asesores y auxiliares parlamentarios para realizar tareas como corte de uñas y preparación de desayuno durante la jornada laboral, según reveló el dominical Cuarto Poder.

La primera imagen muestra a la parlamentaria recostada en un sillón de su despacho, mientras su asesor identificado como Edwars Rengifo Pezo, quien además portaba el carné institucional, le realiza una pedicure.

Tareas domésticas en horario laboral

Otras imágenes muestran al asesor Willer Sajami Collantes preparando alimentos en la casa de Vásquez durante su horario laboral, donde también aparece el esposo de la legisladora. Además, el asistente congresal Luis Llaguento también fue fotografiado en labores similares en cocina. De acuerdo al dominical, los hechos ocurrieron entre noviembre de 2023 y enero de 2024.

Niega obligar a trabajadores y presuntos delitos

Tras ser consultada, Vásquez negó reiteradamente haber obligado a sus asesores a realizar estas labores. También fue abordado Willer Sajami, uno de sus asesores que sale en las fotografías, pero evitó responder a la prensa.

La abogada penalista Carla Cárdenas indicó que "podríamos estar hablando del delito de peculado". Por su parte, el exoficial mayor del Congreso, José Cevasco, calificó estos hechos como "abuso de poder" y señaló que "los trabajadores de su despacho se denigran al hacer ese tipo de asuntos".