Premier Álvarez: Gobierno debe restablecer la autoridad, recuperar el respeto al Estado y al orden

El premier Ernesto Álvarez Miranda reafirmó hoy que el Gobierno de Transición y Reconciliación Nacional que integra, deber restablecer el principio de autoridad en todo el país y sanar las heridas del desencuentro que nos puede mantener divididos y no nos deja avanzar.

“Restablecer la autoridad significa recuperar el respeto al Estado y al orden, demostrar que el poder público puede y debe servir con transparencia, firmeza y justicia”, afirmó el funcionario durante la ceremonia por el Día del Veterano de Guerra y de la Pacificación Nacional.

SIN UNIFORMES

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros también sostuvo que esta fecha no representa una celebración de la guerra, sino un homenaje a la dignidad de quienes defendieron la paz y de quienes entendieron que amar al Perú es servirlo, incluso entregando su vida.

Manifestó que el país ya no enfrenta a un ejército extranjero, sino a la delincuencia y la corrupción. “Son enemigos que no portan uniformes, pero que amenazan con desangrar al país desde dentro, corroyendo la confianza, la justicia y la esperanza de los ciudadanos”, señaló.