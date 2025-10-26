Wilson Soto en contra de una nueva prórroga del Reinfo: Debemos poner fin a ese "círculo vicioso"

En amplia entrevista con RPP, el legislador Wilson Soto, representante de la bancada Acción Popular, se mostró en contra de una nueva ampliación del Registro Integral de Formalización Minera-Reinfo, hasta diciembre de 2026, como solicitan algunas personas.

"No estoy de acuerdo (…) hay que apoyar en todo lo necesario a los pequeños mineros artesanales para que se puedan formalizarse. Este Congreso termina en julio, de ahí viene otro Congreso e igual va a pasar si no hacemos ese trabajo", sostuvo.

Sobre la conformación de una mesa de trabajo, aprobada el último viernes por la comisión de Energía y Minas del Congreso, para debatir hasta el 15 de diciembre la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal, Soto Palacios señaló:

CÁLCULO POLÍTICO

"Yo creo que es importante defender al pequeño minero que busca formalizarse y evitar que la ampliación se convierta en un escudo para la minería ilegal", dijo. Asimismo, negó que el tema haya vuelto al debate intencionalmente al inicio de los comicios.

"Aquí no hay ningún cálculo político. Yo creo que debemos actuar como debe ser, porque tampoco podemos estar en un círculo vicioso, prorrogar y prorrogar, eso se tiene que acabar. Debemos poder fin a las ampliaciones del Reinfo", agregó.