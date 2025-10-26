Guillermo Bermejo fue trasladado a penal Ancón I tras ser condenado a 15 años de prisión por terrorismo

El congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, fue trasladado al penal de Ancón I luego de ser condenado en primera instancia a 15 años de prisión efectiva por el delito de afiliación a organización terrorista.

Tras la evaluación médica en la sede de Medicina Legal, Bermejo permaneció bajo estricta vigilancia en la carceleta del Poder Judicial. El proceso se desarrolló en la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, que consideró probado que el legislador mantuvo vínculos con integrantes de Sendero Luminoso entre 2008 y 2009 en Ayacucho y el VRAEM.

Pruebas del caso

El Poder Judicial ordenó para Bermejo Rojas 15 años de cárcel y el pago de una reparación civil por S/100 mil tras ser hallado responsable del delito de afiliación al terrorismo. El congresista fue señalado como un articulador entre Sendero Luminoso en el Vraem, operadores políticos y redes del terrorismo internacional.

Esto quedó comprobado con las visitas que hizo el legislador a los campamentos terroristas, por los años 2008 y 2009 en Ayacucho, donde se reunió con los cabecillas Quispe Palomino. Su visita al Vraem fue para recibir "instrucción ideológica y política", según determinó el tribunal.

Informes y declaraciones de testigos

La versión cobró fuerza con las pruebas que obtuvo la Fiscalía como informes de inteligencia, declaraciones de testigos y colaboradores eficaces. Uno de los testigos claves fue alias 'Sacha', quien perteneció al grupo terrorista, pero se arrepintió y colaboró con la justicia durante el proceso penal.