Incendio cerca al Congreso: Gobierno evalúa declarar en emergencia la zona afectada

El ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes, llegó la mañana de este sábado 25 de octubre, a la cuadra 6 del jirón Junín, para supervisar la respuesta del Gobierno ante el incendio registrado frente al Congreso de la República.

Sifuentes señaló que el gerente general de Sedapal ya se encuentra en el lugar, y que inicialmente se enviaron dos cisternas, con cinco adicionales en camino. También se incrementó la presión del agua en la zona para facilitar las labores del Cuerpo de Bomberos.

Evalúan declarar zona en emergencia

El ministro informó que el Gobierno evaluará declarar la zona en emergencia para facilitar la entrega de bonos y otros apoyos. Además, indicó que varias familias resultaron damnificadas, principalmente aquellas que residían en los segundos pisos de las estructuras siniestradas. Sin embargo, aclaró que la evaluación oficial se realizará una vez que los bomberos culminen sus labores, debido al riesgo de colapso estructural.

Evalúan instalar carpas y albergues

También anunció que se prevé habilitar carpas y albergues temporales en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima. Sobre la posibilidad de que el incendio haya sido intencional, Sifuentes dijo que será materia de investigación y que las autoridades policiales y de fiscalización están presentes en el lugar para dar seguimiento a las pesquisas.

Prevención y coordinaciones

De otro lado, se refirió a la necesidad de prevenir futuros siniestros en el centro histórico de Lima, donde muchas edificaciones son de madera o materiales inflamables. Afirmó que se requerirá coordinar con la Municipalidad de Lima para reforzar medidas de seguridad y evaluar las condiciones de las construcciones en zonas de alto riesgo.