Ministro Walter Martínez: Gobierno no está aplicando el estilo de Nayib Bukele en nuestras cárceles

Durante la inauguración del nuevo pabellón de extrema seguridad en el Penal de Ancón I, el ministro Walter Martínez, negó que las recientes medidas adoptadas por el Gobierno en las cárceles del país sean copias del estilo del presidente salvadoreño Nayib Bukele, y aseguró que cada una de ellas tiene una razón.

"De ninguna manera, estas son medidas que se están adoptando y todo tiene una razón de ser, no es que nosotros estemos copiando algún estilo o medidas que se han implementado en otro lugar como se está comentado, definitivamente no", remarcó categórico el titular de Justicia y Derechos Humanos.

UNIFORME Y CORTE DE CABELLO

"¿Por qué ponerles uniforme?, para nosotros es una forma de dar orden, disciplina, autoridad. También se va a tomar otras medidas, por ejemplo como el corte de cabello, ¿Por qué el corte de cabello? Porque a veces los internos pueden esconder cosas en el cabello, son medidas que vamos a tomar en este nuevo pabellón", detalló.

"En cuanto a las visitas, los internos de este pabellón de alta seguridad solo van a recibir visitas una vez cada 15 días, eso es en primer lugar. Las salidas de la celda, solo van a tener dos horas de patio al día y tienen la prohibición de estar en los pasadizos o en otros lugares comunes, solo van a estar o en el patio o en su celda", agregó.