Congreso: aprueban vacunación gratuita contra el VPH para pacientes con VIH y TBC

El Pleno del Congreso aprobó el dictamen que promueve la vacunación gratuita contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) para personas diagnosticadas con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), Tuberculosis (TBC) y condiciones de inmunosupresión.

La medida se respaldó con 78 votos a favor y dos abstenciones, y posteriormente se exoneró el texto de la segunda votación con 86 votos, con lo que la ley será remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Este dictamen, que unifica los proyectos 6376, 8977, 9506 y 9898, establece que el Ministerio de Salud (Minsa) deberá elaborar un plan de lineamientos con el objetivo de asegurar la vacunación constante de estos pacientes.

Componentes del plan

El Legislativo detalló a través de un comunicado de prensa que el plan abarca tres componentes clave, prevención mediante campañas de información y vacunación gratuita, detección temprana garantizando acceso obligatorio a pruebas de Papanicolaou, y tratamiento asegurando cobertura médica o quirúrgica en todo el territorio nacional.

Creación e implementación otro plan

Además, el Minsa deberá implementar estrategias para reducir las brechas en la cobertura de vacunación y realizar campañas de concientización sobre los beneficios de la inmunización. La norma también declara de interés nacional la creación e implementación de un Plan Nacional para la prevención, detección y tratamiento del cáncer de cuello uterino.