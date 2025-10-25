Guillermo Bermejo a prisión: INPE decidirá este sábado el penal donde será recluido

El ministro de Justicia, Walter Martínez, señaló que este sábado 25 de octubre, en una junta calificadora del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), se definirá el penal donde será recluido el congresista Guillermo Bermejo para que cumpla los 15 años de prisión dictados en su contra.

"En el caso del señor Bermejo, esto va a tener que ser determinado por la Junta Calificadora del INPE. Ahí se va a decidir a qué penal finalmente él va a ir. El día de hoy", declaró el ministro a los medios de comunicación.

El ministro Martínez aclaró que si bien existe disposición para eliminar la curul por casos de terrorismo, esto aplica cuando hay "resolución firme" y actualmente se trata de una "resolución de primera instancia".

Sentencia e inhabilitación por vínculos con Sendero

Como se recuerda, la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria determinó que el legislador mantuvo vínculos con integrantes de la organización terrorista Sendero Luminoso, hechos que datan de los años 2008 y 2009, en la región Ayacucho.

Además de la pena privativa de libertad, el parlamentario también deberá pagar S/ 100 mil como reparación civil y S/ 7,800 días multa. El Poder Judicial también dispuso su inhabilitación para postular a un cargo público por dos años posteriores al cumplimiento de la pena impuesta.