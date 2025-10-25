Elecciones 2026: Keiko Fujimori y Carlos Álvarez no participarán en debate organizado por CADE Ejecutivos

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular y Carlos Álvarez de País Para Todos, conocido comediante de televisión, han rechazado la invitación para participar en el debate organizado por el CADE Ejecutivos 2025.

Mientras Fuerza Popular ha justificado su decisión en "complicaciones de agenda de quienes eventualmente podrían postular a la Presidencia de la República", Álvarez ha rechazado la participación al evento por representar una élite alejada de la realidad del país.

Argumentos de las ausencias

Fuerza Popular explicó en un comunicado que su negativa obedece a que "nuestro proceso interno de definición de candidaturas aún se encuentra en curso, lo que hace imposible comprometer una presencia que represente formalmente a quien resulte finalmente candidato(a)". La organización política agradeció la invitación, pero declinó a participar en esta oportunidad.

Por otro lado, Carlos Álvarez criticó que CADE Ejecutivos 2025 sea una "actividad social de una élite" que analiza los problemas del país "desde su perspectiva" alejada de las experiencias de ciudadanos emprendedores.

El candidato señaló que la recaudación del evento no está dirigida a alguna donación hacia algún grupo vulnerable y necesitado, afirmando que "es fácil opinar de la pobreza mientras se toma champán, finos piscos, acompañado de tostaditas con caviar".

Otros candidatos invitados

Los otros candidatos invitados para el bloque electoral de CADE Ejecutivos 2025 son Rafael López Aliaga de Renovación Popular, Mario Vizcarra de Perú Primero, Alfonso López Chau de Ahora Nación y César Acuña de Alianza para el Progreso. El evento está programado para realizarse del martes 4 al jueves 6 de noviembre en Lima.